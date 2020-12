Cidades Temporais acompanhados de rajadas de vento e raios são esperados para Goiás Chuvas intensas podem provocar alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas em todas as regiões do Estado

Não tem para onde fugir em Goiás. A previsão é de temporal para todas as regiões do Estado. Com a formação de áreas de instabilidade, o tempo deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios nesta quarta-feira (23), segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (...