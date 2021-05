Cidades Temporada do Araguaia terá novas regras Mudanças no decreto publicado na última segunda-feira foram discutidas agora à tarde numa reunião virtual entre o governador Ronaldo Caiado, deputados estaduais e representantes de municípios do Vale do Araguaia. Pesca esportiva deve ser liberada

O governador Ronaldo Caiado se reuniu agora há pouco, por videoconferência, com deputados estaduais, prefeitos e empresários do setor de turismo de municípios do Vale do Araguaia para discutir os termos do decreto estadual que cancelou, pelo segundo ano seguido, a Temporada do Rio Araguaia. Os representantes das cidades pediram, principalmente, a liberação da pesca e...