Cidades Temporada do Araguaia é cancelada pelo segundo ano consecutivo Para a decisão, Governo de Goiás levou em consideração a permanência dos riscos apresentados pelo coronavírus. Descumprimento gera multa de até R$ 500 mil

Pelo segundo ano consecutivo, o Governo de Goiás decidiu cancelar a temporada do Rio Araguaia, tradicional destino turístico das férias de meio de ano, para evitar a expansão da pandemia de Covid-19 no Estado. De acordo com o Decreto Nº 9.862, publicado na manhã desta segunda-feira (10), fica proibida a realização de todas as atividades que impliquem em agl...