Cidades Temporada de férias tem 24,4% mais ocorrências de naufrágio que no ano anterior Corpo de Bombeiros contabiliza acréscimo no número de ocorrências com embarcações. Estado tem 4 mortes nas férias de 2019 contra 1 no ano anterior

Com quatro mortes registradas por afogamento e 17 ocorrências envolvendo risco de naufrágio e afogamento em embarcações em Goiás, a Temporada 2019 ainda não chegou ao fim, mas já supera os números da ação do ano passado. No ano passado houve uma morte e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realizou 1.168 atendimentos a ocorrências no Estado. Este último dado, no períod...