Cidades Tempo dobra no trânsito perto de obras na região Centro/Sul de Goiânia Levantamento feito pelo POPULAR em 13 trechos mostra o impacto, no fluxo de veículos, das intervenções feitas pela Prefeitura na malha viária

Transitar pela região Centro/Sul de Goiânia pode levar o dobro do tempo quando o motorista precisa atravessar (ou desviar) trechos onde a Prefeitura tem feito obras na malha viária. Levantamento feito pelo POPULAR em 4 pontos da cidade, totalizando 13 trechos, mostra as consequências dos serviços atualmente em andamento, no caso as intervenções do BRT Norte-Sul na Pr...