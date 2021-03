O tempo médio de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 saltou de 4,34 dias no início da pandemia, em abril de 2020, para 10,8 dias em fevereiro deste ano no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC). No Hospital Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp), que é estadual, o tempo médio foi de 6,9 em abril de 2020 para 11,51 em fevereiro de 2021. Os dados revelam aumento de 4 a 6 dias e refletem o cenário nacional, cuja média é de 11,6 dias segundo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), que concentra dados sobre o Sars-CoV-2 nos pacientes internados em UTI adulto no SUS.

Entre as possíveis causas da mudança está a internação de pacientes mais jovens ou com quadro clínico mais grave devido à superlotação do sistema de saúde. Por outro lado, pode significar também o avanço no tratamento, já que agora os médicos conhecem o comportamento da doença. O Proadi coletou informações de dois hospitais goianos: Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG) e Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap).

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) não forneceu um levantamento mensal, mas os boletins epidemiológicos mostram que em maio de 2020, a média era de seis dias nas UTIs. No boletim de 5 de março, a média passou para 10,1. Os dados, nestes casos, não são do mês em questão, mas contemplam todo o período anterior, ou seja, o último vai de 4 de fevereiro de 2020 até março de 2021.

Thiago Lisboa, do Instituto de Pesquisa do Hospital do Coração (HCor) em São Paulo explica que o Proadi identificou uma mudança no aumento da gravidade de pacientes mais jovens que estão sendo internados neste momento. Apesar disso, diz que não é possível afirmar que esta é a causa do aumento do tempo de hospitalização. Para ele, um dos pontos fortes é a profissionalização do manejo dos internados. “A gente sabe melhor como a doença. O mais provável é que tenha a ver com manejo mais adequado. O aspecto positivo é que os pacientes sobrevivem mais tempo, mas do ponto de vista de giro de leitos, de ocupação, isso pode ser pior, porque os pacientes ficam vivos mais tempo dentro da UTI e assim as unidades de saúde não abrem leitos para que outros pacientes possam internar”, diz.

A médica intensivista Lays Duarte Nascimento, de 36 anos, é plantonista de UTI no Célia Câmara, que funciona como hospital de campanha da Prefeitura de Goiânia desde abril do ano passado, quando foi inaugurado. Lays também integra a equipe médica do Hospital Samaritano, Instituto de Neurologia de Goiânia e do Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Ela explica que no dia a dia é possível perceber que o perfil mudou muito e que os pacientes estão mais jovens. Além disso, pacientes têm chegado às UTIs em uma situação mais grave devido ao tempo de espera pela vaga, consequência da sobrecarga do sistema.

“O que percebemos é que estas novas cepas parecem causar a doença de uma forma mais agressiva. Além disso, com o sistema de saúde sobrecarregado, os pacientes os pacientes chegam às UTIs em um quadro mais grave e precisam de eintubação mais precoce”, explica Lays Duarte. A médica intensivista diz que é consenso entre os colegas de profissão que atuam na linha de frente que o que pode mudar o desfecho do paciente doente é a qualidade da terapia de suporte. “É preciso uma UTI de alta performance, bem organizada, com protocolos bem definidos. Esta é a minha opinião e a dos colegas de batalha nesse um ano de pandemia”, finaliza.

No início da pandemia, Goiás contava com 250 leitos de UTIs Covid sob gestão estadual. Atualmente esse número é de 541. No total, contando com a rede privada e municípios, o número de leitos era de 1.111 na sexta-feira (19). Ainda assim, há dias o cenário é de filas à espera de uma vaga nos hospitais públicos e privados do Estado. Na última quarta-feira (17), Goiás tinha 557 pacientes confirmados ou suspeitos para Covid-19 almejando uma vaga em UTI e outros 238 um leito de enfermaria. A lotação da segunda onda é um contraponto considerado importante para o pesquisador do HCor de São Paulo, Thiago Lisboa. “Não dá para fazer uma leitura deste indicador de maneira unilateral. É um dado que tem mais complexidade por trás do que simplesmente estar melhor ou pior”, acrescenta.

“Sabia que a morte estava rondando, mas tinha fé”

O aposentado Raimundo Nonato Soares, de 69 anos, ficou internado no Hospital Santa Maria, em Goiânia, por 26 dias, sendo 19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A única comorbidade era hipertensão, mas o comprometimento pulmonar chegou a 90%. A esposa, que também foi infectada, mesmo com sobrepeso e problemas cardíacos, não teve sintomas mais graves. Depois de tantos dias de desespero para a família, Raimundo voltou para casa e precisou de suporte de oxigênio e fisioterapia, mas agora comemora a ausência de sequelas.

Além da equipe médica, o aposentado contou com auxílio médico de uma sobrinha, que trabalha à frente da pandemia, em São Paulo. Ele conta que não precisou ser entubado, graças à conduta médica e que sou um cateter de alto fluxo e ventilação não invasiva (VNI), mas que a sensação é terrível. “Quem nunca usou VNI, quando coloca, acha que vai morrer. Você não consegue tirar, mesmo que esteja desesperado. Tem que ir respirando devagar. É o único instrumento capaz de te ajudar para não ser entubado. Mesmo que você tenha o oxigênio, é uma coisa terrível, você sente a falta da respiração. Eu sabia que a morte estava rondando, mas eu tinha fé, uma certeza de que não era ainda minha hora de partir”, se emociona.

Raimundo fala muito de Deus, da fé e diz que a gratidão por toda a equipe do hospital é imensa. Ele conta que na VNI chegou a sonhar com um bálsamo e que sentiu a cura. “Eu não tinha condições de ir ao banheiro, banho com aparelhagem ligada. Enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas foram incríveis demais e eu oro todo dia por eles. É um sofrimento mesmo, fazer todas as minhas necessidades na cama. O pessoal da limpeza, heróis trabalhando o dia todo e correndo riscos. Líderes políticos têm que socorrer, chegou ao limite. Igrejas ricas deviam abrir os cofres e ajudar as pessoas”, defende.

Quando foi informado que seria transferido para a enfermaria, disse que se sentiu incapaz. O amigo que dividia o quando já estava na hemodiálise e o aposentado conta que o medo era imenso. “Quando eu vi a batalha que era a hemodiálise, eu pedia a Deus, suplicava. Quando o médico me levou pra enfermaria, me disse: ‘fizemos o possível para não entubar vocês, mas confesso que houve intervenção divina’. Eu fiquei emocionado com testemunho dos médicos. E eu não tenho dúvida”, conta.

Média de internação é de 22 dias

A pesquisa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) aponta que o período total de internação é de 22 dias, entre UTI e enfermaria. O estudo avaliou mais de 50 UTIs do país, 70% públicas. No total, 56% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica com tempo mediano de uso do dispositivo de 11 dias e 46,2% faleceram no hospital. A maior parte dos internados tinha idade mediana de 64 anos. Porém, o pesquisador Thiago Lisboa afirma que, aparentemente, indivíduos na faixa entre 40 e 60 anos estão tendo uma mortalidade um pouco maior do que na primeira fase.