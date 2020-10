Cidades Tempestade com chuvas, granizo e ventos intensos podem atingir Goiás neste fim de semana, diz Inmet Os estados da região centro-oeste e parte do distrito federal podem receber chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km), e queda de granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo na tarde deste sábado, 17, para perigo potencial de tempestade em todas as regiões de Goiás, outros estados do centro-oeste brasileiro e no Distrito Federal. Conforme o dados divulgados, entre às 13 horas de hoje até às 9 horas do domingo (18), podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos int...