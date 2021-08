Cidades Temperaturas elevadas e queda da umidade marcam semana em Goiás Os índices devem ficar abaixo de 20% em várias regiões do Estado

As temperaturas máximas devem apresentar elevação nesta semana em Goiás. A massa de ar seco continua atuando sobre a região Central do Brasil e com isso impede o avanço de frentes frias ou umidade advinda da região Norte do país. Neste contexto, os dias deverão manter o tempo estável e com céu claro. No entanto, no período da tarde a umidade relativa do ar deve a...