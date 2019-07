Cidades Temperaturas despencam e ficam abaixo de 10ºC em Goiânia e Jataí No município do Sudoeste do Estado, relógios de rua chegaram a mostrar -2ºC às 7h deste domingo

Como previsto, as temperaturas despencaram em Goiás neste fim de semana. Quem estava acostumado com aquele calor dos 30 e tantos graus de repente se viu todo empacotado para aguentar as temperaturas abaixo dos 15ºC. Uns dos que mais sentiram frio foram os moradores de Jataí. Embora o Climatempo aponte que a temperatura mais baixa na cidade na madrugada deste dom...