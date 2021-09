Cidades Temperatura pode chegar a 41º C nesta semana em Goiás Goiânia tem a previsão de maior temperatura e tempo mais seco entre as capitais, segundo levantamento do Inmet

As altas temperaturas e a baixa umidade do ar têm afetado os goianos em níveis de deserto nos últimos dias. A má notícia é que a previsão do tempo aponta que algumas regiões de Goiás podem chegar a 41°C nesta semana. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), Goiânia continua quente nesta segunda-feira (13) registrando 37°C e...