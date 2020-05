Cidades Temperatura mínima em Jataí chega a 5.1°C na manhã desta terça-feira (26) Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, é o menor índice registrado até este ano

Às 7 horas da manhã desta terça-feira (26) Jataí, na Região Sudoeste de Goiás, registrou 5.1°C. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) este é menor índice registrado este ano no município. No entanto, em julho de 2019 a mínima no município c...