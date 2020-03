Cidades Temperatura média já aumentou 2°C no Centro-Oeste Elevação afeta regime de chuvas com consequências para o abastecimento público, produção de alimentos, de energia e enchentes, dizem especialistas

Atualizada em 14/3 à 00h10 A temperatura no Centro-Oeste do Brasil teve um aumento médio de 2°C na comparação das medições do período pré-industrial (1880-1899) com o ano de 2019, o segundo mais quente desde que as medições foram iniciadas, em 1850. A mancha de calor (veja mapa) abrange parte do Sudeste do País e Oeste da Bahia, compreendendo principalmente o ...