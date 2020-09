Cidades Temperatura em Goiânia pode chegar a quase 40ºC nesta semana, alerta Inmet O céu para os próximos dias será sempre claro, com poucas ou nenhuma nuvem e sem chuva

O calorão e o clima abafado continuam nessa semana em Goiânia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podemos esperar quase 40°C em alguns dias da última semana de setembro e primeira de outubro. O céu para os próximos dias será sempre claro, com poucas ou nenhuma nuvem e sem chuva. Veja abaixo a previsão do Inmet para a semana e do Cli...