Cidades Temperatura em Goiás despenca e pode chegar perto de 0º C no fim de semana População de Chapadão do Céu e Jataí devem sentir mais o frio nos próximos dias; em Goiânia, a mínima pode ser de 10°C

Esse mês de agosto não está fácil de entender. Tradicionalmente quente e seco em Goiás, iniciamos o mês com frio, depois veio o calorão e a partir desta quinta-feira (20) as coisas voltam a mudar. A chegada de uma massa de ar polar no Sul do País será a responsável pela queda nas temperaturas. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidr...