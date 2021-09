Cidades Temperatura em Aragarças chega a 42,5°C e bate recorde no ano Outros municípios goianos também ficaram na casa dos 40ºC ou próximo disso

Os termômetros em Aragarças chegaram a marcar 42,5°C nesta terça-feira (21) e bateu o recorde do município com a temperatura mais elevado no ano, segundo os dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Mas outras cidades também ultrapassaram os 40ºC no Estado hoje, como a cidade de Goiás, que marcou 41,5°C, e Paraúna, com 40°C. ...