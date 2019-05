Cidades Temperatura cai esta semana, mas deve voltar a subir no sábado Goianos terão mínimas abaixo dos 20°C, durante a madrugada, mas frente de ar polar perde força. Para esta quinta-feira (16), termômetros podem variar de 16°C a 28°C

Com a chegada de uma frente fria vinda da região polar, a previsão para esta semana é de temperaturas mais amenas no território goiano, com mínimas abaixo dos 20°C. Para esta quinta-feira (16), a mínima prevista é de 16°C na madrugada e a máxima não deve ultrapassar 28°C. Mas o gerente do Sistema de Meteorologia do Estado e Hidrologia de Goiás (Simehgo), André Amorim di...