Cidades “Temos de pensar no retorno das aulas presenciais”, diz ministro Milton Ribeiro Em inauguração de CMEI no Jardins do Cerrado IV, titular do MEC reforçou necessidade de findar com ensino apenas remoto

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçou o posicionamento do governo federal em iniciar tão logo o retorno do ensino presencial no País. Nesta semana, o MEC publicou portaria para que a rede federal, que corresponde ao ensino superior, voltasse às aulas nas unidades no início de janeiro. O documento foi criticado pelas entidades de reitores e professores das u...