Cidades Tem base, ou não? O POPULAR confere informações e dúvidas sobre o coronavírus Com informações do Ministério da Saúde, averiguamos informações compartilhadas pelas redes sociais; além de provocar pânico, as fake news também atrapalham os trabalhos de investigação das autoridades competentes

Com o alastramento do coronavírus em diversos países pelo mundo e com um caso confirmado no Brasil, informações inverídicas começaram a ser compartilhadas pelas redes sociais, ora prometendo falsas possibilidades de cura e prevenção, ora promovendo pânico entre a população. Além de provocar medos desnecessários, a desinformação também atrapalha os trabalhos de investigação d...