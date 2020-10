Cidades Telhado de prédio da PM de Luziânia cai durante temporal, deixa policiais feridos e danifica viatura Uma policial sofreu um corte na cabeça e um policial teve um ferimento na perna durante o desmoronamento

Parte do telhado do 10º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Luziânia, no setor Parque Estrela Dalva II, desmoronou durante o temporal que atingiu o município na tarde desta sexta-feira (30), que foi acompanhado de forte ventania. O desabamento ocorreu próximo ao estacionamento. Segundo as informações repassadas pela assessoria de imprensa da PM, dois policiais ficara...