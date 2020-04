Cidades Telemedicina é saída viável em meio à pandemia Modalidade de atendimento à distância foi permitida por causa do novo coronavírus para preservar a saúde dos pacientes e profissionais

Após a autorização do Conselho Federal de Medicina (CFM), a edição de uma portaria do Ministério da Saúde e a aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto de lei que libera o uso da telemedicina durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, a prática, que consiste no atendimento, monitoramento e consulta à distância, passou a ser amplamente usada em Goiás....