Cidades Telejornal da TV Anhanguera ganha nova versão para o interior Luciano Cabral apresenta o novo JA2, que vai ao ar a partir de hoje para as cidades goianas. Na região metropolitana de Goiânia, Matheus Ribeiro segue à frente do noticiário

Interação, dinamismo e conteúdo formam o tripé do JA2 da TV Anhanguera exibido no interior de Goiás que estreia hoje um novo formato, mais integrado. A frente da empreitada, o jornalista Luciano Cabral que apresentará o programa ao vivo dos estúdios da TV em Goiânia. Líder de audiência em todas as praças, o JA2 vai ao ar após a novela das seis Órfãos da Terra. Antes ...