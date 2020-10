Cidades TCE-GO suspende leilão de veículos do Detran após denúncias de irregularidades no edital O órgão diz que as falhas colocam em risco o meio ambiente, a competitividade e a isonomia dos procedimentos licitatórios, além de caracterizar a prática de concorrência desleal.

Nesta sexta-feira (23), o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) anunciou a suspensão do leilão que seria promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) nos dias 4 e 5 de novembro. Segundo o órgão, denúncias relacionadas ao edital foram recebidas e apontam irregularidades no edital. O TCE diz que as falhas colocam em risco o meio a...