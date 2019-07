Cidades TCE acata recurso e vistoria veicular volta a custar R$ 108 em Goiás A redução passa a valer após a notificação da decisão junto à empresa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) revogou a suspensão da atualização da tarifa de vistoria veicular. Com a decisão, o preço para o serviço volta a custar R$ 108, conforme determinado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), após manifestação do Detran e da Controladoria Geral do Estado (CGE). A redução passa a valer após a...