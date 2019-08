Cidades Taxista encontra US$ 18 mil e devolve dinheiro aos donos Rafael Carneiro de Araújo foi alertado por outra passageira, em uma corrida posterior, que tinha uma bolsa no banco de trás de seu veículo

O motorista Rafael Carneiro de Araújo, do aplicativo do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi), devolveu US$ 18 mil, o equivalente a R$ 72 mil, esquecidos por passageiros no táxi que ele dirigia em Fortaleza. Carneiro informou ao Sinditaxi que os clientes embarcaram em seu carro no Aeroporto Internacional Pinto Martins e seguiram para um hotel na Praia de Iracema. ...