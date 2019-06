Cidades Taxista é preso em manifestação de motoristas de transporte por aplicativo em Goiânia; veja vídeo 🎥 O detido, segundo a Polícia Militar, estava com uma faca dentro do carro e oferecia riscos aos manifestantes

Um taxista foi preso, no final da manhã desta sexta-feira (14), durante a manifestação de motoristas de transporte por aplicativo na Rodoviária de Goiânia, no Setor Central da capital. A Polícia Militar informou que o homem foi detido em flagrante porque estava com uma faca dentro do carro e oferecia riscos aos manifestantes. O protesto dos motoristas reuniu 30 pro...