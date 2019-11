Cidades Taxa oficial de desmatamento da Amazônia no ano será divulgada na segunda (18) O anúncio será feito na sede do Inpe, em São José dos Campos; o número vai mostrar quanto foi perdido de floresta entre 1º de agosto de 2018 e 31 julho deste ano

Os dados do Prodes, o sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que fornece a taxa oficial de desmatamento da Amazônia, serão divulgados nesta segunda-feira, 18. A informação foi antecipada pela coluna da Sonia Racy e confirmada ao blog pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O número vai mostrar quanto foi perdido de flo...