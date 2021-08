Prefeitura de Goiânia já esperava arrecadar R$ 119 milhões na taxa de lixo

A Prefeitura de Goiânia espera arrecadar R$ 119,1 milhões em 2022 com a Taxa de Limpeza Urbana (TLP), conforme consta no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) encaminhado nesta semana para votação na Câmara Municipal. O documento ainda cita o tributo, cuja criação ainda precisa ser discutido e aprovado pelos vereadores, como importante para o equilíbrio das contas do Executivo municipal.

O projeto de lei criando a TLP foi encaminhado para o Legislativo em 14 de julho. Já a LDO foi concluída pelos técnicos da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) antes do dia 27 do mesmo mês, pois neste dia foi realizada uma audiência pública sobre ela e o Plano Plurianual.

Goinfra contrata instalação de radares em 841 faixas de Goiás

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) contratou, por meio de processo licitatório, três empresas e um consórcio para serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos para monitoramento das rodovias estaduais. O prazo de vigência é de 36 meses ao custo de R$ 43.786.982,85. O termo abrange todo o Estado com 841 faixas, divididas em quatro lotes, conforme o portal Goiás Transparente. Parte dos dispositivos - lombadas eletrônicas e radares - está sendo instalada, como na GO-020, em Goiânia.

De acordo com o edital, que teve aviso de licitação publicado em 29 de junho do ano passado, das 841 faixas, 505 são com equipamentos já instalados, 158 delas estão em postos policiais rodoviários e vão receber os dispositivos. Também constam 142 como margem de ampliação. Desta forma, o incremento pode chegar a quase 60%. Há ainda 36 seções de circulação contratadas no lote 2 (veja mapa) como resultado de decisão judicial referente às GOs 118 e 239. O prazo para concluir a instalação das ferramentas eletrônicas é de 19 meses após a emissão da ordem de serviços, conforme cronograma.

Em dez anos, seis projetos tentaram isentar igrejas em Goiás

A proposta do deputado estadual Henrique César (PSC) para isentar igrejas do pagamento de ICMS nas contas de energia, água e esgoto já é a sexta com o mesmo objetivo apresentada nos últimos 10 anos, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A Secretaria de Estado da Economia chegou a apresentar uma resposta quanto ao projeto atual, dizendo que essa renúncia de arrecadação vai contra a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pastor da Assembleia de Deus, o parlamentar se junta a outros quatro membros e ex-membros da Casa Legislativa que propuseram o benefício para as igrejas. O primeiro foi o ex-deputado estadual Daniel Messac (PTB), que também é pastor e apresentou o projeto em junho de 2011. Sem sucesso, propôs a mesma medida em 2017.