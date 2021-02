Cidades Taxa de positivo triplica em testagem da Prefeitura de Goiânia Saúde municipal realiza mais uma etapa da testes para Covid-19, em meio ao crescimento constante de diagnósticos

Nas três primeiras semanas de testagem ampliada por antígeno para detecção do coronavírus (Sars-CoV-2) promovida em janeiro pela Prefeitura de Goiânia, a quantidade de resultados positivos em relação ao total de testes realizados ficou acima de 9%. Na última testagem, a positividade foi de 12,4%, número quase quatro vezes maior do que o do início de novembro. De acordo com e...