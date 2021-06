Cidades Taxa de ocupação de UTIs para Covid em Goiânia é de 93,85% Dos 296 leitos implantados, 244 estão em uso para tratar pacientes com estado grave por conta de complicações causadas pelo vírus. Capital confirmou recentemente transmissão comunitária de variante indiana

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 na rede pública municipal de Goiânia é de 93,85% neste domingo (27). As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com a pasta, dos 296 leitos implantados, 244 estão em uso, 36 estão bloqueados e 16 e...