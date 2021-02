Cidades Taxa de ocupação de UTIs para Covid-19 na rede estadual chega a 94,88% em Goiás No total, hospitais públicos e privados têm 79,79% dos leitos em uso em todo o estado

O boletim divulgado neste domingo (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) mostra que a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública estadual, destinados exclusivamente para pacientes com Covid-19, está em 94,88%. Dos leitos disponíveis, até às 15 horas de hoje, apenas 8 são em Goiânia: 6 no Hugol e 2 no Centro Estadual de Rea...