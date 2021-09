Cidades Taxa de mortes de negros em Goiás é o dobro da de brancos Publicação do Fórum Brasileiro de Segurança mostra disparidade. Em 2019 foram registrados 1.742 óbitos violentos de pessoas negras

Dados do Atlas da Violência 2021, do Fórum do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicados nesta terça-feira (31), mostram que um negro tem 2,1 vezes mais chances de morrer de forma violenta que os não negros, em Goiás. Em 2019 foram registrados 1.742 óbitos violentos de pessoas negras (soma dos pretos e pardos da classificação do IBGE). O registro de homicídios d...