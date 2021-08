Taxa de mortes é de 0,1% entre vacinados contra Covid-19 em Goiás

Do grupo de 1 milhão de pessoas em Goiás com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 até a última terça-feira (3), 1.098 (0,1%) morreram pela doença. Somente 3,2 mil (0,3%) precisaram ser hospitalizadas após diagnóstico da infecção e 47,9 mil (4,5%) desenvolveram casos leves.

O titular da pasta, Ismael Alexandrino, diz que o número demonstra o êxito da vacinação. “Isso mostra que todas as vacinas disponíveis com mais de 60% de eficácia com a aplicação das duas doses protegem e são seguras. Não deixem de se vacinar. Esta é uma estratégia de proteção individual, mas também coletiva, pois quanto mais temos pessoas vacinadas, o risco para quem não se vacinou diminui”, relata.

Avanço da idade na vacinação em municípios de Goiás não acompanha cobertura

O avanço da vacinação contra a Covid-19 por faixa etária nos municípios goianos não reflete a cobertura vacinal de cada localidade. Entre as 15 maiores cidades, as quatro que mais ampliaram as idades permitidas para receber a primeira dose são as mesmas que concentram os porcentuais de vacinados mais baixos em relação às populações totais.

Conforme estabelecido pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entidade que reúne os gestores de saúde de prefeituras e do Estado, os municípios têm autonomia para administrar suas campanhas desde que sigam as decisões da comissão. Entre as recomendações está a de observar a demanda da etapa vigente e as doses disponíveis em cada etapa. Os números publicados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostram que a autonomia das gestões reflete em diferentes cenários entre os municípios.

Maioria dos deputados federais goianos se diz favorável a voto impresso

A maioria dos deputados federais goianos é favorável à Proposta de Emenda à Constituição 135/2019, conhecida como PEC do Voto Impresso. Nove dos 17 parlamentares de Goiás afirmaram ao POPULAR serem a favor do projeto, ou têm posicionamentos públicos a respeito do assunto. A matéria, que torna obrigatório o voto impresso no Brasil e foi rejeitada pela comissão especial da Câmara dos Deputados na semana passada, vai a plenário nesta terça-feira (10).

A proposta demandaria investimentos de ao menos R$ 2 bilhões para ser implantada, segundo cálculos da Justiça Eleitoral, devido à necessidade de adquirir as impressoras a serem acopladas à urna eletrônica. Pelo modelo sugerido, após voto do eleitor na urna, um registro impresso seria emitido e depositado em um compartimento lacrado depois de conferido pelo votante.