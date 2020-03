Cidades Taxa de mortalidade por coronavírus entre doentes crônicos é até 9 vezes maior Taxa considera dados do novo coronavírus compilados na China por missão da OMS. O país asiático já confirmou 80.422 casos e 2.984 óbitos

A taxa de mortalidade por coronavírus é até nove vezes maior entre pessoas com alguma doença crônica quando comparada à de pacientes sem patologia preexistente. Segundo dados do governo chinês compilados por uma missão de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) em fevereiro, no grupo de infectados que não tinham nenhuma comorbidade, apenas 1,4% morreu. Já e...