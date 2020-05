Cidades Taxa de isolamento cai a 34,9% em Goiânia Dado foi registrado na última quinta-feira (30) na capital. Essa foi a segunda vez que o número de moradores que permanecem em casa, como medida contra o avanço da Covid-19, fica abaixo dos 40%

O índice de isolamento social registrado em Goiânia na última quinta-feira (30 de abril) foi o mais baixo da série histórica existente desde o início do decreto estadual do dia 20 de março, que determinou a política como principal forma de combater a pandemia de Covid-19, doença gerada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). No dia, apenas 34,9% dos goianienses permaneceram em...