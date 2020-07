Cidades Taxa de infecção por Covid-19 na CPP de Rio Verde chega a 17,5% e presos passam por nova testagem Com isso, o Estado, por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), decidiu fazer o teste RT-PCR em todos os 500 detentos da Casa de Prisão Provisória

Desde a semana passada os presídios de Rio Verde passam por testagem para identificar a propagação do novo coronavírus e monitorar positivados. O coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) do município, Wellington Carrijo, informou que, nesta segunda-feira (27), começaram a sair os resultados dos testes rápidos feitos na Casa de Prisão Provisóri...