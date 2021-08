Cidades Taxa de iluminação em Goiânia pode ficar até 3 vezes mais cara Aumento terá duração de 5 anos e será para custear troca de 180 mil pontos luminosos da capital e modernizar parque luminotécnico. Prefeitura garante economia de 30% após este prazo.

A taxa de iluminação pública em Goiânia vai subir de 30% - para quem mora em bairros com baixa densidade populacional, com maior precariedade no serviço e habitado por famílias carentes - até quase três vezes mais - para as famílias que moram em situação oposta, em regiões mais adensadas e com melhor infraestrutura. Durante audiência pública para tratar do edital...