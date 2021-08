Taxa de iluminação em Goiânia pode ficar até 3 vezes mais cara

A taxa de iluminação pública em Goiânia vai subir de 30% - para quem mora em bairros com baixa densidade populacional, com maior precariedade no serviço e habitado por famílias carentes - até quase três vezes mais - para as famílias que moram em situação oposta, em regiões mais adensadas e com melhor infraestrutura.

Durante audiência pública para tratar do edital que visa a contratar empresas para modernizar os 179 mil pontos luminosos da capital e ampliá-los, representantes da Prefeitura afirmaram que, a partir do momento em que o serviço começar e por um prazo de 5 anos, o contribuinte irá pagar uma taxa mensal que varia de 4 reais a 37 reais dependendo da região em que mora.

Tarifa única deixará de existir no transporte coletivo da Grande Goiânia

Prometido desde janeiro deste ano, o novo modelo para o sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia deve ser anunciado daqui a 60 dias, no mês de outubro. É previsto que ele seja colocado em prática ainda neste ano, mas as partes, que incluem as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e o Estado de Goiás, não chegaram a um consenso. O que se tem de certo é a necessidade de manter, ao usuário, a tarifa máxima em R$ 4,30, que é o valor atual da tarifa única. Para tal, no entanto, seria preciso pagar um subsídio ao serviço, que deve variar entre R$ 135 milhões e R$ 185 milhões por ano.

No entanto, a tarifa única deve deixar de existir. Usuários que andam pequenas distâncias passarão a arcar com valores abaixo de R$ 4,30. A diferença seria dada através da criação de anéis tarifários, ou seja, a partir de um ponto central do sistema, provavelmente a Praça Cívica, seriam criados círculos a cada distância, em que para chegar ao último anel seria cobrado R$ 4,30. Este projeto é o que mais tem ganhado força na discussão sobre o novo modelo. Inicialmente, a proposta do Paço Municipal era a divisão do sistema em subsistemas, separando Goiânia da integração.

Casos de Covid-19 suspendem aulas em escolas de Goiás

Diversas escolas já tiveram as atividades presenciais suspensas por conta de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 desde que ocorreu a retomada do ensino presencial na última segunda-feira (2) em Goiás. Uma escola particular de Goiânia e duas estaduais, uma da capital e outra de Brazabrantes, tiveram o funcionamento interrompido. Pelo menos dois municípios, Aurilândia e Caldas Novas, também foram paralisadas.

No último sábado (5), o Colégio WR, em Goiânia, suspendeu as aulas presenciais por 14 dias depois de seis alunos testarem positivo para a Covid-19. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe) e do Conselho Estadual de Educação (CEE), Flávio de Castro, acredita que é preciso mais tempo para poder avaliar os verdadeiros impactos do retorno às atividades. “Estamos vindo de um período de férias, no qual a maioria dos alunos não seguiu os protocolos tão à risca”, aponta.