Cidades Taxa de contágio se mantém estável em Goiás Mapa de calor mostra que segunda quinzena de abril foi pior que a primeira e total de áreas em vermelho segue igual. Apenas duas regiões conseguem se sustentar no laranja

O mapa de calor do risco de Covid-19 em Goiás mostra que a taxa de contágio (Re) do coronavírus se manteve estável, mas em um patamar parecido com o da segunda quinzena de março. O pior momento nesta segunda onda da epidemia no Estado em relação à velocidade da contaminação foi entre o pós-carnaval (16 de fevereiro) e a primeira quinzena de março, quando a média das 18 ...