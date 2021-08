Cidades “Taxa é legal, obrigação não”, diz parecer da OAB-GO sobre cobrança do lixo em Goiânia Instituição considera inconstitucional imposição federal para criar tributo, mas que Prefeitura de Goiânia pode levar adiante projeto se incluir valores das alíquotas

A seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) se posicionou pela inconstitucionalidade da obrigação prevista no novo Marco Legal do Saneamento Básico (lei federal 14.026/2020) para que os municípios criassem até 15 de julho deste ano um “instrumento de cobrança” específico para custear a gestão de resíduos sólidos domiciliares. O conselho pleno da ordem ...