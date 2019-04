Vida Urbana Tatuador suspeito de abuso sexual em BH tinha denúncia desde 2008 Leandro, que foi preso no domingo (31), estava escondido na casa de amigos, afirma autoridades

Suspeito de abuso sexual contra ao menos 15 mulheres em Belo Horizonte, o tatuador Leandro Caldeira Alves Pereira, de 44 anos, havia sido intimado a depor por três vezes pela Polícia Civil antes de ter sua prisão decretada no dia 22 de março. Leandro foi preso no domingo, 31, em Lagoa Santa, na região metropolitana. Segundo as autoridades, o tatuador estava escondido n...