Cidades Tatuador de Goiás aprende a maquiar a esposa tetraplégica e viraliza nas redes sociais Danielly Narew perdeu os movimentos por conta de um câncer. Marido mostra dia a dia da família nas redes sociais

Um vídeo do tatuador Jimme França, de 34 anos, aplicando maquiagem no rosto da esposa Danielly Narew, de 24 anos, viralizou nas redes sociais na últimas semanas. A gravação mostra um momento de carinho e cuidado dele com a esposa, que ficou tetraplégica após cirurgia para retirada de um tumor no sistema nervoso. Por causa da doença, ela perdeu os movimentos e a fa...