Vida Urbana Tarifa do transporte coletivo de Goiânia sobe para 4,30 Reajuste passa a valer a partir das 5 horas da próxima sexta-feira (19); acréscimo de 30 centavos, discutido desde o início deste ano, representa um reajuste de 7,5% em relação ao valor que vinha sendo praticado

A Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (CDTC) aprovou hoje o aumento da tarifa para R$ 4,30. A reunião foi realizada no salão nobre do Paço Municipal, com a presença dos prefeitos de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), e de Trindade, Jânio Darrot (PSDB), que é o presidente da CDTC. O acréscimo de 30 centavos, que já vinha ...