Vida Urbana Tamanduá-mirim é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Santa Rita do Novo Destino Sem ferimentos, o espécime foi levado para uma reserva ambiental no município

Vizinhos de um lote baldio na cidade de Santa Rita do Novo Destino, a cerca de 25 quilômetros de Goianésia, tiveram uma surpresa nesta sexta-feira (5). Eles se depararam com um tamanduá-mirim e pediram ajuda do Corpo de Bombeiros para levá-lo a um lugar apropriado. Os bombeiros então fizeram o resgate do espécime e, em seguida, levaram o animal sem ferimentos para u...