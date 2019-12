Cidades TAC pode não ter influência em lei

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanis, explica que o entendimento jurídico que se tem é de que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo Estado com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), no qual o Estado fica proibido de criar novas modalidades de licenciamento declaratório, com dispensa de vistorias e inspeções, não influencia na lei aprovada...