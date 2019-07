Cidades Tabelião Antônio do Prado já celebrou mais de 200 mil casamentos No aniversário de Campinas, o tabelião do mais antigo cartório de Goiânia conta um pouco sobre sua experiência no local que já registrou mais de 800 mil nascimentos e cerca de 400 mil casamentos

O tabelião Antônio do Prado, que está há 62 anos à frente do cartório que leva seu nome, participou na manhã desta segunda-feira (8) das festividades em comemoração aos 209 anos de Campinas. Prado é uma personalidade conhecida na região pela simpatia e simplicidade e conta que dos cerca de 400 mil casamentos registrados no cartório, mais de 200 mil foram realizados po...