Cidades Tabata pede convocação de Weintraub à Câmara para esclarecimentos sobre Enem Segundo o Ministério da Educação, houve erro na correção de 5.974 provas

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) quer que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja convocado pela Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre os erros ocorridos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Ministério da Educação, houve erro na correção de 5.974 provas, entre 3,9 milhões de alunos. A pasta sustenta ainda que as notas fo...