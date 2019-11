Cidades Técnicos apuram causa de buraco aberto na GO-206, em Itarumã Pista da rodovia danificada após forte chuva fez com que dois veículos caíssem em cratera. Seis pessoas estavam nos automóveis. Motoristas da região têm de fazer desvio até solução

Depois do susto que as seis pessoas que estavam em dois veículos levaram ao caírem na cratera aberta depois das chuvas na madrugada desta sexta-feira (29) na GO-206, em Itarumã (369 km de Goiânia), técnicos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) estão no local para avaliar os danos, investigar as causas do problema e propor as medidas para os reparos...