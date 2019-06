Cidades Técnico em enfermagem réu pelo estupro de estudante em hospital de Goiânia depõe dentro da cadeia Já prestaram depoimento cerca de 50 pessoas, a maioria delas funcionários do hospital, que trabalharam durante os dez dias de internação da jovem

O técnico em enfermagem Ildson Custódio Bastos, réu pelo estupro da estudante Susy Nogueira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Goiânia Leste, no Setor Universitário, prestou depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (26) dentro do Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Washington da Con...