Cidades Técnico de internet sofre queimaduras após choque elétrico em Goiás Profissional estava a cerca de 13 metros de altura do chão, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros

O técnico de internet, Luís Carlos Vieira de Freitas, de 48 anos, sofreu queimaduras após levar um choque elétrico na cidade de Firminópolis, em Goiás, no início da tarde desta segunda-feira (5). O profissional estava a cerca de 13 metros de altura do chão, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros e dava manutenção na rede via rádio quando encostou nos fios de a...