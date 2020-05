Cidades Técnico de internet ficou ferido depois de levar choque durante o trabalho, em Itumbiara Homem teve queimaduras de segundo e terceiro grau. Ele foi levado para o hospital para atendimento médico

Um técnico de internet sofreu um choque elétrico agora à tarde enquanto fazia um cabeamento de fibra óptica, na zona rural de Itumbiara, no Sul de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve queimaduras de segundo e terceiro grau. Os ferimentos foram nas mãos, boca, braços e tórax. Para evitar maiores lesões, os colegas de trabalho do técnico tirara...